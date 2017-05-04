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Beşiktaş'ta 3 bin kombineye 30 bin talep var

Kombine satışları devam eden Beşiktaş'ta, 3 bin kart için 30 bin kişiden talep geldiği öğrenildi.

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Beşiktaş'ta 3 bin kombineye 30 bin talep var

Bu sezon Arena'daki maçlarda 32 bin kombine biletli taraftarı olan Beşiktaş'ın, gelecek sezonun satışları için mevcut kart sahiplerine tanıdığı özel süre doldu.

30 BİN TALEP GELDİ

Bazı taraftarlar çeşitli nedenlerle hakkını kullanmayınca 3 bin kombine açığa çıktı. Bu biletler için talep alan siyah-beyazlı kulübe, 30 bine yakın başvuru oldu.

Taraftarın isteğini karşılayamayan yönetim, kombine sayısının 32 binden 36 bine çıkarılmasını tartışırken idareciler, "60 bin kişilik stadımız olsa, şu anda tüm biletleri satabilecek seviyedeyiz" yorumunu yaptı.

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