Beşiktaş'ta 5 futbolcuya 'kalacaksınız' garantisi

Şampiyonluk yolunda Trabzonspor ile cumartesi günü çok kritik bir maça çıkacak olan Beşiktaş’ta, yönetim ve teknik heyet, transferde adı geçen oyuncular başta olmak üzere tüm takıma “rahat olun” mesajı verdi.

KİMSEYİ GÖNDERMEYECEĞİZ

Siyah-beyazlı oyunculardan son günlerde medyada çıkan transfer iddialarına kulaklarını tıkamalarını isteyen yöneticilerin, “Bizim gelecek sezon için ilk amacımız mevcut kadroyu korumak. Çok yüksek rakamlar olmadığı sürece kimseyi göndermeyi düşünmüyoruz” ifadelerini kullandığı belirlendi.

İSTİKRARDAN YANAYIZ

Oğuzhan Özyakup, Tolgay Arslan, Ricardo Quaresma, Cenk Tosun ve Gökhan İnler gibi oyuncuların sürekli transfer spekülasyonlarının içinde yer almasından rahatsızlık duyan siyah-beyazlıların, “Biz istikrardan yanayız. Başarıya sizlerle ulaşıyoruz. Bu kadronun yeni sezonda devam etmesini istiyoruz ve bir kaç takviye dışında kadroyu bozmamaya çalışacağız. O nedenle siz sadece işinize odaklanın. Önceliğimiz bir an önce şampiyonluğu garantilemek” diye konuştukları bildirildi.