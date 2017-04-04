Beşiktaş'ta 7 futbolcunun bileti kesildi

Geçen sezonun şampiyonu ve bu sezonun şampiyonluktaki en büyük favorisi olan Beşiktaş'ta, yönetim yeni sezon kadro planlamasını yapmaya başladı.

İlk olarak kiralık futbolcuların durumlarının sezon bitmeden netlik kazanmasını isteyen yönetim, ayrılacak isimler için Şenol Güneş'ten rapor istedi.

KİRALIK 3 İSMİ İSTEMEDİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kiralık olarak giden Boyko, Milosevic ve Pedro Franco'yu kesin olarak istemedi.

PEKTEMEK'E BİR ŞANS DAHA VERİLECEK

Güneş, Ömer Şişmanoğlu'nun sezon sonunda takımdan ayrılacağı için Mustafa Pektemek'in sezon başı kampında yer almasını istedi.

Pektemek'in kampta göstereceği performansla takımda kalıp kalmayacağına kendisinin belirleyeceğini belirtti.

KADRODA BULUNAN 4 İSİM SENEYE YOK

Şenol Güneş, raporunda bu sezon kadroda olup gelecek sezon için düşünülmeyen 4 ismi de yazdı. Bunlar Ömer Şişmanoğlu, Rhodolfo, Veli ve Aras...