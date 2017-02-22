Beşiktaş'ta Atiba tehlikesi

Beşiktaş, ortaya koyduğu müthiş performansın ardından 33 yaşında olmasına rağmen Ricardo Quaresma'nın mukavelesini 2020 yılına kadar uzatmış, bu durum siyah beyazlı camiada sevinçle karşılanmıştı.

HEDEFTE ATİBA VAR

Yönetimin Portekizli yıldız konusundaki tavrından son derece memnun olan taraftarların, bir diğer beklentisi ise orta sahanın beyni olan 34'lük delikanlı Atiba Hutchinson'la mukavele yenilenmesiydi.

İdareciler, camianın isteğini değerlendirmeye alırken, Kanadalı yıldızın kariyeri ile farklı planlarının olduğu ortaya çıktı. Sözleşmesi Mayıs 2018'de bitecek olan Atiba'nın, daha sonra ülkesine dönmeyi 1 ya da 2 yıl futbol oynadıktan sonra kariyerine son vermeyi düşündüğü öğrenildi.