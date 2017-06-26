Beşiktaş'ta bileti kesilen futbolcular

Beşiktaş’ta bu sezon kiralık olarak forma giyen oyunculardan Demba Ba ve Atınç Nukan’ın takımdaki kaderleri belli oldu.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetim kuruluna verdiği raporda, koşulların uygun olması durumunda iki oyuncunun da takımda kalabileceğini ifade etti.

ATINÇ KALIYOR

Ancak futbolcuların maliyetlerini ve sağlık durumlarını inceleyen yönetim, Demba Ba ile yolların ayrılmasına, Atınç’ın kalmasına karar verdi.

BA 2 MAÇTA OYNADI

Siyah beyazlılar, sakatlık probleminden tam olarak kurtulamayan Ba ile yeni sözleşme imzalamayacak. Bonservisi Çin’in Shanhghai Shenhua takımında olan Senegalli forvet, bu sezon forma giydiği 2 maçta 1 gol attı.

Bileti kesilen diğer futbolcular:

Veli Kavlak

Mustafa Pektemek

Boyko

Mitrovic

Aras Özbiliz

Andreas Beck

Pedro Franco

Milosevic





