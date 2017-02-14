Beşiktaş'ta Caner Erkin harekatı

İtalya Serie A ekibi İnter’den 1 milyon Euro’luk (yaklaşık 4 milyon TL) opsiyon bedeliyle kiralanan 28 yaşındaki sol bekin tapusunu sezon sonunu beklemeden almaya karar veren Beşiktaşlı idarecilerin, oyuncunun kulübüyle bu konuda ilk görüşmeyi yaptığı bildirildi.

İNDİRİM BEKLENİYOR

Milli futbolcunun Haziran ayında sona erecek olan opsiyon hakkını şimdiden kullanmak istediklerini İtalyan ekibine ileten yönetimin, Inter’den 1 milyon Euro’luk bedel konusunda indirim istediği belirtildi. 23 Ekim’deki Antalyaspor maçında sakatlanan ve yaklaşık 4 aydır sahalardan uzak kalan Caner’in aşil tendonundaki sakatlığını gerekçe göstererek indirim isteyen Siyah-Beyazlılar, futbolcunun bonservisini bu ay içerisinde almayı planlıyor.

"KALMAK İSTİYORUM"

Gelecek ay sonunda takıma geri dönmesi planlanan Caner Erkin, geleceğiyle ilgili olarak, “Başkanımıza da hocamıza da bunu söyledim. Yönetim uygun görürse burada kalmak istiyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Beşiktaş’ta bu sezon 9 maça çıkan Caner, takımına 1 asistlik katkı sağlamıştı. Tecrübeli futbolcunun, 19 Mart’taki Antalya maçında sahada olması bekleniyor.