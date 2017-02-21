Beşiktaş'ta Cenk ile Quaresma fark yarattı

Süper Lig'de zirvede yer alan Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Quaresma gösterdikleri performansla göz dolduruyor.Ligde 16 gole ulaşan Cenk ile 10 asistle bu alanda zirveye çıkan Quaresma önemli bir detayı gözler önüne serdi.

EN FAZLA KATKI VEREN OYUNCULAR

Geçen sezon şampiyonluğa ulaşan siyah-beyazlı takımda Mario Gomez 26 golle gol krallı olurken, Jose Sosa da 12 asistle alanında zirveye çıkmıştı. Sezon başında iki yıldızını da kaybeden Beşiktaş, yeni kralları sayesinde hiç sıkıntı yaşamadı. Cenk-Quaresma ikilisi 21. hafta itibariyle ligde 18 takım bazında yapılan araştırmada en fazla gol katkısı veren isimler olarak kayıtlara geçti.

6 GOL FARK ATTI

Mario Gomez'i unutturan Cenk Tosun gol yollarındaki başarısıyla alkışları toplamaya devam ediyor. Kariyerinin en iyi dönemini geçiren milli futbolcu ligde 16 golle zirveyi kapmayı bildi. En yakın rakipleri Rijad Bajic (Konyaspor-10) ve Serdar Gürler'in (Gençlerbirliği-10) 6 gol önünde bulunan başarılı yıldız, bir başka başarı daha elde etti.

Beşiktaş'ta oynadığı 2014-15 ve 2015-16 sezonlarında ligde sadece 17 gole katkı verebilen Cenk Tosun bu sezon 21. haftada 16 gol ve 3 asistle şimdiden 19 gole imzasını koydu. Cenk Tosun geçen sezon 29 lig maçında 8 gol atmıştı.