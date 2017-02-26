Beşiktaş'ta derbi primi belli oldu

Siyah-Beyazlı yönetim, Galatasaray derbisi öncesinde kesenin ağzını açtı. Derbiden 3 puan alınması halinde kişi başı prim verilecek.

ÖZEL PRİM BELİRLENDİ

Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk yarışında en yakın takipçisi Başakşehir’in 4 puan önünde zirvede bulunan Şenol Güneş’in öğrencilerini zorlu mücadeleye motive etmek için elinden geleni yapan Beşiktaşlı idarecilerin, bu mücadele öncesinde özel prim belirlediği bildirildi.

25 BİN TL VERİLECEK

Başkan Fikret Orman’ın talimatı sonrasında futbolculara, TT Arena’dan 3 puanla ayrılmaları halinde kişi başı 25 bin TL prim ödeneceği öğrenildi.

Beşiktaş’ın yıldızlarının bütün taksit ve primlerini ödeyen ve oyunculara borçlu bulunmayan Beşiktaş Yönetimi, son olarak Hapoel Beer-Sheva mücadelesinin ardından UEFA’dan gelen 750 bin Euro’luk (2.8 milyon TL) son 16 turu priminin 500 bin Euro’luk (1.9 milyon TL) bölümünü oyunculara dağıtmıştı.