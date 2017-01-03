Beşiktaş'ta Demba Ba sesleri

Bir dönem Beşiktaş forması giyen ve ardından Çin ekiplerinden Shanghai Shenhua'ya transfer olan Demba Ba, kısa süreliğine Çin'den ayrılabilir.

KULÜBÜ İZİN VERDİ

NTV Spor'da yer alan habere göre, Carlos Tevez'in transferinden ötürü yedek kalmak istemeyen Demba Ba için kulübünden izin çıktı.

Demba Ba, Mayıs ayına kadar forma giyebileceği bir takıma kiralık olarak transfer olabilir.

DÖNMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Beşiktaş formasıyla başarılı bir sezon geçiren ve adına şarkılar yazılan Demba Ba, daha önce yaptığı açıklamada Türkiye'de forma giymek istediğini dile getirmişti.

ETO'O OLMAZ KİRALANACAK

Siyah-beyazlı yönetimi, Antalyaspor'un Kamerunlu yıldızı Eto'o'yu transfer edememesi durumunda eski golcüsünü kiralamayı planlıyor.