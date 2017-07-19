Beşiktaş'ta Franco ve Milosevic gönderiliyor

Beşiktaş'ın mevcut kadrosunda şu an 6 stoper var. Pepe, Tosic, Mitrovic ve Atınç’ın şu an takımda kalacağı kesin gibi.

2 STOPER DAHA YOLCU

Geçen sezonu kiralık olarak başka takımlarda geçiren Milosevic ve Franco’yu ise Şenol Güneş kadroda düşünmüyor ve geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısında bu oyuncuların ayrılmalarının kendileri için daha iyi olacağını açıkça söyledi.

Pepe transferi sonrası stoperdeki sorununu çözmüş gözüken Beşiktaş, Marcelo’nun Lyon’a satılmasının ardından yeniden savunmaya takviye için arayışlara başladı. Ancak siyah-beyazlıların önceliği bir santrfor ve bir de Gökhan Töre’nin beklenmeyen sakatlığı nedeniyle kanat oyuncusu transfer etmek.

Bu konuda çalışmalar tüm hızıyla sürerken yönetim, stoper transferini ise geri planda tutuyor. En başta geçen sezon kiralık olarak oynayan Aboubakar’ın Porto’ya dönmesiyle santrforda doğan boşluğu doldurmak isteyen Beşiktaş, kanat transferinde de temaslarını hızlandırdı.

Bu iki transfer yapıldıktan sonra stoper takviyesi gündeme alınacak ancak eğer kulübün bütçesine uyan bir isim bulunamazsa bu bölgeye transfer yapılmayacak.