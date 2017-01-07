Ensonhaber.com'a dön

Beşiktaş'ta Gökhan Gönül sakatlandı

Gökhan Gönül, çift kale maçta aldığı darbe nedeniyle antrenmanı yarıda bıraktı.

Yorum Yap

Beşiktaş'ta Gökhan Gönül sakatlandı

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci bölümüne Antalya'da hazırlanan Beşiktaş'ın sabah antrenmanında Gökhan Gönül şoku yaşandı.

ANTRENMANI YARIDA BIRAKTI

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 1 saat 20 dakika süren sabah antrenmanında tecrübeli futbolcu sakatlık geçirdi.

 Çift kale maçta aldığı darbe sonucu sakatlanan Gökhan Gönül'ün tedbir amaçlı idmanı bıraktığı belirtildi.

TOSİC TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI

Bir diğer savunma oyuncusu Dusko Tosic de sakatlığından dolayı tedbir amaçlı takımdan ayrı koştu.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM