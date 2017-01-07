Beşiktaş'ta Gökhan Gönül sakatlandı

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci bölümüne Antalya'da hazırlanan Beşiktaş'ın sabah antrenmanında Gökhan Gönül şoku yaşandı.
ANTRENMANI YARIDA BIRAKTI
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 1 saat 20 dakika süren sabah antrenmanında tecrübeli futbolcu sakatlık geçirdi.
Çift kale maçta aldığı darbe sonucu sakatlanan Gökhan Gönül'ün tedbir amaçlı idmanı bıraktığı belirtildi.
TOSİC TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI
Bir diğer savunma oyuncusu Dusko Tosic de sakatlığından dolayı tedbir amaçlı takımdan ayrı koştu.