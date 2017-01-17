Beşiktaş'ta goller Talisca ve Cenk'ten soruluyor

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına deplasmanda Osmanlıspor'u mağlup ederek etkili bir başlangıç yapan siyah-beyazlılarda şu ana kadar atılan 30 golün 16'sında Cenk Tosun ve Talisca'nın imzası bulunuyor.

CENK TOSUN'UN EN İYİ DÖNEMİ

Beşiktaş'ta Cenk Tosun bu sezon rakip fileleri 11 kez havalandırarak takımdaki en golcü dönemini yaşarken, Talisca da 7 maçta 5 golle kısa sürede etkili bir performans sergiledi.

İKİ OYUNCU TAKIMI SIRTLADI

Gollerin yüzde 53,3'ü bu iki oyuncudan geldi Beşiktaş'ta gollerin yüzde 53,3'lük bölümünü Cenk Tosun ile Talisca ikilisi kaydetti. Talisca'nın takıma katılmasıyla bu ikilinin son maçlarda hücumdaki katkısı da artmaya başladı. Beşiktaş, son 4 lig maçında 6 gol atarken, bunların 5'ini Cenk ile Talisca attı. Cenk bu 4 karşılaşmada 4 gol kaydederken, Talisca ise bir kez rakip fileleri havalandırdı. Bu süreçte Beşiktaş'ın diğer golünü Vincent Aboubakar buldu.