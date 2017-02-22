Beşiktaş'ta hedef 40 bin taraftar

UEFA Avrupa Ligi’nde ikinci tur ilk maçında geçen hafta İsrail temsilcisi Hapoel Beer- Sheva’yı 3-1’lik skorla devirip avantajı eline geçiren Siyah-Beyazlılar, yarın akşam rövanş maçına çıkacak.

Rakibini Beşiktaş Arena’da ağırlayacak olan Beşiktaş’ta yönetim, bu maça taraftardan büyük ilgi bekliyor. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde Dinamo Kiev karşılaşmasını 33 bin, Napoli mücadelesini 35 bin ve Benfica maçını da 36 bin futbolsever önünde oynayan Siyah-Beyazlılar, takımın ligde liderliğini sürdürmesi ve ilk maçta avantajı eline alması sebebiyle tribünlerin tıklım tıklım dolacağını tahmin ediyor.

SEYİRCİ REKORU KIRILACAK

Yönetimin, bu konuda belirlediği hedefin 40 bin olduğu öğrenilirken belirlenen rakam tutturulursa Kara Kartal, Avrupa’da bu sezonki seyirci rekorunu kıracak. Satışa sunulan 10 bin biletin büyük oranda tükendiği; 30 bin kombineli taraftarın da maça hücum etmesinin beklendiği bildirildi.