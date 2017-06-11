Beşiktaş'ta hedef Martin Rodriguez

Süper Lig'in şampiyonu Beşiktaş'ın Meksika Ligi ekibi Cruz Azul'da forma giyen 22 yaşındaki Şilili futbolcu Martín Rodriguez'in peşinde olduğu ifade edildi.

Lens'in durumunun belirsizliğinden dolayı bu transferi askıya alan siyah-beyazlı ekip, rotasını Rodriguez'e çevirdi.

Beşiktaş scout ekibinin Şili ile Rusya arasında yapılan hazırlık maçında Rodriguez'i izlediği belirtilirken, genç futbolcu bu maçta 90 dakika sahada kaldı.

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Meksika Ligi'nde çıktığı 9 maçta 5 gol kaydeden Rodriguez, Ocak ayında Şili ekibi Colo Colo'dan 3 milyon euroya Cruz Azul'a transfer olmuştu.

1.70 boyunda olan ve sağ ayağını kullanan Martin Rodriguez, hem sol açık hem de sağ açık pozisyonlarında forma giyebiliyor.