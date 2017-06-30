Beşiktaş'ta iki şube kapatılıyor

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yönetime geldiği ilk yılda gösterdiği politikaya yeniden dönme kararı aldı.

EN AZ 1 YIL KAPATILACAK

NTV Spor'da yer alan habere göre erkek voleybol ve kadın basketbol şubeleri faaliyetlerinin en az 1 sezon dondurulması büyük oranda netlik kazandı.

Kadın voleybol şubesiyle ilgili kesin karar, ilk yönetim toplantısında verilecek.

HENTBOL ŞUBESİNDE KESİNTİLER OLACAK

Hentbol şubesinin bütçesinde ise büyük oranda kesintiler olacak. Geçen sezon Türkiye Ligi'nde final oynayan erkek basketbol şubesinin faaliyetleri ise sponsor desteğiyle devam edecek.

Boks, güreş, altletizm, briç gibi diğer amatör şubelerin durumu da yine yönetim toplantısında değerlendirilecek.