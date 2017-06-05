Beşiktaş'ta ilk ayrılık haberi Rhodolfo'dan geldi

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ta ilk ayrılık haberi Luiz Rhodolfo'dan geldi.

FLAMENGO'YA GİDECEK

NTV Spor'un haberine göre, ülkesi Brezilya'ya dönmeye hazırlanan savunma oyuncusunun transferi konusunda Flamengo ile el sıkışan siyah-beyazlıların kısa süre içinde resmi açıklamayı bekleniyor.

Flamengo'nun son yaptığı 1.6 milyon euroluk teklifi kabul eden yönetim, 30 yaşındaki oyuncusuyla vedalaşmaya hazırlanıyor.

SAKATLIK GEÇİRMİŞTİ

İki sezon önce Brezilya'nın Gremio takımından 3.3 milyon euro karşılığında Beşiktaş'a transfer olan Luiz Rhodolfo, geçtiğimiz sezon yaşadığı ağır sakatlığın ardından bir türlü istenilen performası sergileyemedi.

Bu sezon 10 resmi maçta forma giyen Brezilyalı stoper, tek golünü sezonun ilk yarısında Trabzonspor ile oynanan lig maçında kaydetmişti.