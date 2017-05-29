Beşiktaş'ta ilk ayrılık kararı

Beşiktaş'ta şampiyonluk sonrası ilk ayrılık açıklaması geldi.

BEŞİKTAŞ'TA TAMER TUNA'DAN AYRILIK KARARI

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan Tamer Tuna, Osmanlıspor maçı sonrasında görevi bırakacağını açıkladı.

Tamer Tuna'nın artık yardımcı teknik direktör olarak değil, birinci hoca olarak bir takımı çalıştırmak istediği söyledi. Bilindiği üzere Tamer Tuna daha önce Sergen Yalçın'ın da yardımcılığını yapmıştı. 41 yaşındaki Tuna, futbolculuk döneminde de Lucescu'lu Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşamıştı.

BEŞİKTAŞ KALBİMİN KÖŞESİNDE OLACAK

Tamer Tuna ayrılık hakkında, "Beşiktaş'ta yaşadığım günleri asla unutmayacağım. Futbolculuğumda 100. yıl kadrosunda yaşadığım şampiyonluk sonrası teknik direktörlük kariyerimde iki sezondur burada kazandığım şampiyonluk benim için her zaman çok ayrı yerde olacak. Beşiktaş her zaman kalbimin bir köşesinde olacaktır" dedi.