Beşiktaş'ta ilk hedef Aboubakar

Beşiktaş transferde ilk olarak forvet krizini çözmeye çalışacak. Vincent Aboubakar'ın performansını beğenen ve bu nedenle Porto ile pazarlık yapan siyah-beyazlı yönetim, Mario Mandzukic'le ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyor.

ALTERNATİF MANDZUKİC

Mandzukic'le kalmak istemesi halinde sözleşme uzatmayı planlayan Juventus'u bekleyen siyah-beyazlılar, Hırvat golcüyü, Aboubakar'ın alternatifi olarak belirledi. Beşiktaş'ın, Juventus'la yollarını ayırmaya karar vermesi halinde Mandzukic'e, İtalyan kulübünden aldığı paranın daha fazlasını teklif edeceği öğrenildi.

Bir sezon önce Mario Gomez'e verdiği ücreti Mandzukic'e de ödemeye hazır olan siyah-beyazlılar bu durumu Porto ile yaptığı Aboubakar pazarlığında koz olarak kullanacak. Golcü transferinde Aboubakar ve Mandzukic ikilisinden birini bonservisiyle kadrosuna katmak isteyen siyah-beyazlılar bu futbolcularla anlaşma sağlanamazsa rotasını diğer adaylara çevirecek.