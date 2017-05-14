Beşiktaş'ta imzalar sezon sonu atılacak

Daha önce; Tolga Zengin, Dusko Tosic ve Ricardo Quaresma'yla nikah tazeleyen Beşiktaş yönetimi, son olarak dev kulüplerin radarında bulunan Oğuzhan Özyakup ve Tolgay Arslan'ın da kontratlarını yenilemek için düğmeye bastı.

İMZALAR SEZON SONU

Bu konuda iki futbolcuyla da görüşen Başkan Fikret Orman'ın, sözlü olarak anlaşmaya vardığı bildirildi. Siyah-Beyazlılar'la olan sözleşmeleri gelecek yaz ayında bitecek olan futbolcularla 3+2 yıllık kontrat konusunda mutabakata varan Başkan Orman, anlaşmaları resmiyete dökmek için ise sezon sonu için sözleşti.

Orman'ın bu 2 futbolcuyla yaptığı görüşmede, "Burada imzalar sadece kağıtlara değil aynı zamanda gönüllere de atılır. Adım adım şampiyonluğa yürüyoruz ve ligde üst üste ikinci kez bu zaferi yaşadıktan sonra hemen imzaları atalım. Sezon sonunda çifte keyif yaşayalım" diyerek oyuncularını ikna ettiği öğrenildi.