Beşiktaş'ta kupa gitti 1 milyon TL geldi!

Türkiye Kupası’nda geçtiğimiz pazar günü oynanan derbi sırasında Siyah-Beyazlı taraftarlar, Türkiye genelindeki Kartal Yuvaları’na edata hücum etti. Beşiktaş’ın Kartal Yuvaları’ndan sorumlu yöneticisi Hüseyin Mican, derbi gününde kulübün kasasına giren gelirle ilgili açıklamalarda bulundu.

GENEL SATIŞLAR 1 MİLYON TL'YE ULAŞTI

Başarılı yönetici, “Taraftarımız, her zaman yanımızda bulunmaya devam ediyor. Galatasaray ve Dinamo Kiev maçlarının oynandığı gün Türkiye genelinde 1 milyon TL’yi aşan satış gerçekleştirmiştik. Fenerbahçe derbisinde de genel satışlardan gelen para 1 milyon TL’ye ulaştı” ifadelerini kullandı.

TRANSFER BÜTÇESİNE DE KATKI YAPIYORUZ

Kartal Yuvası’nın cirosuyla kulübün transfer bütçesine katkıda bulunduklarını söyleyen Mican, “Bu sezonki genel hedefimiz 400 bin forma satmak. Bu sayıyı aşacağımıza inanıyorum. Buradan gelecek paranın bir bölümü de tabii ki transfer için kullanılacak” ifadelerini kullandı.