Beşiktaş'ta lens ve Medel krizi

Igor Tudor, puan farkının suni olduğunu söyleyen Aykut Kocaman'a, "Bence de fark suni! Daha da artar" diyerek cevap verdi.

Galatasaray yönetimi, Ümit Milli Takım'da da oynayan Nimesli Umut Bozok'u transfer etmek için girişimlere başladı.

Denetim Kurulu Üyesi İlhan Aydoğdu, Fenerbahçe'nin toplam borcunun 300 milyon 47 bin 719 TL olduğunu açıkladı.

Bu sezon hiçbir maçta oynamayan Arda Turan'ın takım içindeki rahat tavırları İspanya medyası tarafından eleştirildi

Şenol Güneş, Alanyaspor maçında yedek kulübesinde yer alan Lens ve Medel'i oyuna sokmak istedi. Oyuncular ise oyuna girmeyi reddetti.

1 Boksör olan Baki Mercimek rakibini yendi Beşiktaş'ın eksi futbolcusu Baki Mercimek, katıldığı boks yarışmasında rakibi Ramazan Kalyoncu'yu mağlup etmeyi başardı.

2 Naim Süleymanoğlu beyin kanaması geçirdi Milli haltercimiz Naim Süleymanoğlu, beyin kanamasına bağlı ödem nedeniyle yoğun bakıma alındı.

3 Tudor'dan Aykut Kocaman'a puan farkı cevabı Igor Tudor, puan farkının suni olduğunu söyleyen Aykut Kocaman'a, "Bence de fark suni! Daha da artar" diyerek cevap verdi.

4 Beşiktaş 4 maç sonra kazandı Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Alanyaspor'u 2-1 mağlup ederek 4 hafta sonra galibiyetle tanıştı.

5 Caner'e verilen 6 maçlık cezanın nedeni TFF'nin, Caner Erkin'in özür dileyerek suçunu kabul etmesinin ardından harekete geçtiği ortaya çıktı.

6 Arda'nın rahatlığı İspanya'da gündem oldu Bu sezon hiçbir maçta oynamayan Arda Turan'ın takım içindeki rahat tavırları İspanya medyası tarafından eleştirildi

7 Emre Belözoğlu da küfür ederken yakalandı Başakşehir-Akhisarspor maçında rakibine küfür ederken yakalanan Emre Belözoğlu'nun ceza alıp almayacağı merak konusu oldu.

8 G.Saray'dan Asamoah açıklaması: F.Bahçe rüya görüyor G.Saray yönetimi, F.Bahçe'nin Asamoah için devreye girmesi ardından konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

9 Ayşe Begüm Onbaşı 100. madalyasını kazandı 16 yaşındaki milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, Bulgaristan'daki turnuvada 100. madalyasını kazandı.