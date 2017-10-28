Beşiktaş'ta lens ve Medel krizi

Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Alanyaspor'a konuk oldu.
Siyah-beyazlılar 4 maç aradan sonra Alanyaspor deplasmanından 2-1 galip ayrılarak önemli bir 3 puan kazandı.
LENS VE MEDEL OYUNA GİRMEK İSTEMEDİ
Ancak mücadelede ilginç bir olay yaşandı. NTVSpor'dan Övünç Özdem'in haberine göre teknik direktör Şenol Güneş, Negredo'nun golünden sonra oyuncu değişikliği yapmak istedi.
Yedek kulübesine yönelen Güneş, önce Lens'i oyuna sokmak istedi ancak Hollandalı futbolcu oyuna girmek istemediğini tecrübeli teknik direktöre söyledi.
Sonra Medel'i yanına çağıran Güneş, Medel'den de aynı cevabı alınca mecburen Oyuna Necip uysal'ı soktu.