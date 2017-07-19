Beşiktaş Mangala'yı bitirmek istiyor

Beşiktaş stoper transferine yeniden hız verdi. Pepe gibi bir dünya yıldızını kadrosuna katan siyah-beyazlılar, Marcelo'nun gönderilmesinin ardından stoper arayışlarını sürdürüyor.

İLK HEDEF MANGALA

Sezon öncesi stoper transferini Pepe'yi kadrosuna katarak noktalayan Beşiktaş, Marcelo'nun ayrılmasının ardından yeniden arayışlara başladı.

Teknik heyetin isteği doğrultusunda stoper transferine hız veren yönetimin ilk hedefi ise Eliaquim Mangala.

KİRALIK OLARAK ALINACAK

Pepe transferi öncesi de gündeme gelen Fransız oyuncu için o dönem Manchester City ile görüşen Siyah Beyazlılar, anlaşma sağlayamamıştı. Mangala da, Marcelo transferi öncesi Lyon için sağlık kontrolünden geçmesine rağmen, Fransiz ekibi City ile anlaşamadı.

Geride kalan bu sürecin ardından İngiliz ekibi ile bir kez saha görüşemelere başlayan Beşiktaş, 26 yaşındaki futbolcuyu kiralamayı hedefliyor. İki kulüp arasındaki iletişim yeniden kurulurken, Beşiktaş kısa süre içinde sonuç almaya çalışacak.

VANLENCİA'DA KİRALIK OYNADI

Şu sıralarda Manchester City'in Amerika Birleşik Devletleri'nde yaptığı kampta bulunan Mangala, geçen sezon kiralık olarak Valencia forması giymişti. 1.88 boyudaki Fransız stoper, İspanyol ekibi ile çıktığı 33 maçta 2 gol attı.