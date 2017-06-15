Beşiktaş'ta Metin Albayrak istifa etti

Spor Toto Süper Lig'de üst üste ikinci kez şampiyon olan Beşiktaş'ta şok bir gelişme yaşandı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Beşiktaş’ın basın sözcüsü ve futbolcu izleme komitesinin başındaki isim Metin Albayrak’ın yönetimdeki görevlerinden istifa ettiği öğrenildi.

FİKRET BAŞKAN KABUL ETMEDİ

Başkan Orman’ın ise bu istifayı kabul etmediği ve yaptıkları görüşmede “Sen benim yol arkadaşımsın. Şu anda Fransa’dayım, dönünce oturup konuşalım” dediği belirtildi.

İSTİFA NEDENİ RAPOR VERDİĞİ FUTBOLCULARIN ALINMAMASI

Başkan Orman’ın yakın arkadaşı olan ve aynı zamanda seçildiği günden beri yönetimde yer alan Albayrak’ın, kendi işlerine vakit ayıramadığı gerekçesiyle istifasını verdiği ifade edildi.

Ancak asıl nedenin, izlediği ve olumlu rapor verdiği futbolcuların değerlendirmeye alınmaması olduğu bildirildi.