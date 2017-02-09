Beşiktaş'ta prim sistemine 3. yıldız ayarı

Sezon başında maç başı ücretini kaldırarak, puan başı prim sistemini getiren siyah-beyazlı yönetim, liderlik koltuğunda oturulduğu sürece primleri lig sonu değil anında ödeyecek.

PRİMLER HEMEN YATIRILACAK

Oyunculara puan başı 4 bin eurodan her galibiyet için 12 bin euro ödeyen ve bu paranın yarısını futbolculara dağıtıp, diğer yarısını havuzda biriktiren Beşiktaş Yönetimi, ligin zirvesinde kaldıkları sürece adam başı 12 bin euroyu hemen hesaplara yatıracak. Bugüne kadar havuzda birikmiş olan tüm primleri de oyunculara dağıtma kararı alan yönetim, liderlik koltuğundan inilmediği sürece bu uygulamaya devam edecek.

EKSTRA ŞAMPİYONLUK PRİMİ

Kısa süre önce futbolcuların birikmiş alacaklarını ve primleri ödeyerek, takımı daha da motive etmek isteyen Beşiktaşlı idareciler bundan sonraki ödemelerde de aksaklık yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle forvet transferinde Demba Ba'yı bedelsiz kiralayarak sezon sonu için belirlenen maddi hedeflerden sapmayan siyah-beyazlılar, şampiyon olunması durumunda ekstra şampiyonluk primi de verecek.

KRİTERLER KORUNUYOR

Futbolcuları farklı yöntemlerle şampiyonluğa odaklamaya çalışan Beşiktaş Yönetimi, UEFA kriterlerinin dışına çıkmamaya da büyük özen gösteriyor. Bu sene en fazla 10 milyon euro zarar açıklama hakkı bulunan siyah-beyazlılar gelecek sezonun transfer bütçesini ise oyuncu satarak oluşturacak.