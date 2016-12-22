Beşiktaş'ta Rakitskiy transferi bonservise takıldı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, dün katıldığı bir televizyon programında Shakhtar Donetsk’in savunma oyuncusu Yaroslav Rakitskiy için "Rakitskiy’yi çok kez izledim. Olabilir, niye olmasın? Mali koşullarla alakalı. Ama şu anda mı olur, sezon sonunda mı olur, bakacağız" ifadelerini kullanmıştı.

BONSERVİSİ 8 MİLYON

Haber1903.com'da yer alan habere göre; Ukrayna ekibinin 27 yaşındaki oyuncu için 8 milyon Euro civarında bonservis bedeli istediği öğrenildi. Shakhtar Donetsk’in bu isteği karşısında ise mali şartlar nedeniyle transferin şu an için zor gözüktüğü belirtildi.

Ukrayna ekibinde 8. sezonunu geçiren Rakitskiy’nin sözleşmesi Haziran 2018’de sona eriyor.