Beşiktaş'ta Rıdvan Akar'ın görevine son verildi

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"İletişim Direktörümüz Rıdvan Akar'ın twitter hesabı üzerinden paylaştığı ifadeler kulübümüzün resmi görüşünü ve duruşunu yansıtmamaktadır.

Yaşanan bu üzücü hadise neticesinde Rıdvan Akar ile yollarımızı ayırma kararı aldığımızı belirtir, Sayın Akar'a bugüne kadar kulübümüze yaptığı hizmetler ve özverili çalışmaları sebebiyle teşekkür ederiz."

RIDVAN AKAR NE YAZMIŞTI

Twitter hesabından "Biz hakemi de faulleri de statları da gömeriz" ifadelerini kullanan gazeteci Rıdvan Akar, gelen tepkiler üzerine "'Yeni stat' deyimi gerçek anlamıyla yeni açılan statlar ilk Beşiktaş galibiyetiyle ilgiliydi. Trabzonlu kardeşlerim üzüldüyse özür dilerim." şeklinde sözlerine açıklık getirdi.