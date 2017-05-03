Beşiktaş'ta rota yeniden Samir Nasri

Bu sezon Avrupa Ligi'nde yarı finalin eşiğinden dönen Beşiktaş şimdiden yeni sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacak bir kadro için kolları sıvadı.

Sakat ve cezalı isimlerin yokluğunda dar kadronun dezavantajlarını yaşayan teknik direktör Şenol Güneş özellikle orta alan ve hücum bölgesinde kaliteli isim sayısını artırmayı hedefliyor.

SEVİLLA'YI TERCİH ETMİŞTİ

Beşiktaş'ın gündemine gelen isim Samir Nasri. La Liga ekiplerinden Sevilla'da kiralık olarak forma giyen Fransız orta alan oyuncusu, sezon başında Siyah-Beyazlılar'ın elinden kaçmıştı.

Nasri ve kulübü Manchester City ile her konuda anlaşan yönetim son dakika şoku yaşamıştı.

GÜNEŞ TRANSFERİ ÇOK İSTİYOR

Teknik direktör Şenol Güneş'in Nasri'nin transfer edilmesi için yeniden yönetime talepte bulunduğu öğrenildi. Siyah-Beyazlılar'ın önümüzdeki günlerde yıldız futbolcu ve Manchester City ile temasa geçmesi bekleniyor.

İngiliz kulübünün teknik direktörü Guardiola'nın Nasri'yi yeni sezonda da kadroda düşünmediği ve kiralama tekliflerini kabul edeceği belirtiliyor.