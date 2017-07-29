Beşiktaş'ta stoper adayları

Yeni sezon hazırlıklarını İspanya'nın Marbella bölgesinde sürdüren Beşiktaş'ta kampın ikinci hazırlık maçında alınan mağlubiyet Teknik Direktör Şenol Güneş'i bir hayli kızdırdı.

4 YİYİNCE ÇILDIRDI

4-1'lik Las Palmas yenilgisi sonrası siyah-beyazlı takımın teknik patronu, soyunma odasında takıma sert çıktığı ve "Sadece maçlardan önce değil, size her zaman söylüyorum oyun sıkıştığında oyunu genişletmeye çalışın. Sürekli koşmaya çalışın. Futbol oynamaktan zevk almaya çalışın. Siz zaten işinizi iyi yapıyorsunuz ama böyle isteksiz oynarsanız, ligde işimiz çok zor olur. Birbirinize yardımcı olmadınız. Topu zamanında ayağınızdan çıkarmadınız. Biliyorum herkes yorgun ama buna rağmen hazırlık maçı bile olsa her zaman kazanmalıyız" diye konuştuğu öğrenildi.

ACİLEN STOPER ALIN

Öte yandan Teknik Direktör Şenol Güneş son hazırlık maçlarında yenilen gollerden sonra yönetime vereceği transfer raporunda stoperin bir an önce alınmasını söyleyeceği öğrenildi.

Takımın orta saha ve hücum bölgesinde çok fazla sıkıntısı olmadığını ileri hatta bir forvetin yeterli geleceğini fakat savunmada çok önemli problemler olduğunu raporuna ekleyecek olan deneyimli hoca, en azından stoperin lig başlamadan yetiştirilmesi gerektiğine vurgu yapacak.

STOPER ADAYLARI

Yönetimin, Güneş'in verdiği raporunun ardından İnterli Miranda ve Manchester Cityli Mangala ile görüşmelere başladığı öğrenildi.