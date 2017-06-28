Beşiktaş'ta takımdan gönderilecekler belli oldu

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer hareketliliği devam ediyor. Futbol komitesi bir yandan transferi planlanan oyuncularla ilgili temaslarını sürdürürken, bir yandan da yeni sezonda kadroda düşünülmeyen oyuncuların durumunu değerlendiriyor.

5 İSİM TAKIMDAN GÖNDERİLECEK

Siyah beyazlılar, Rhodolfo'nun ardından Aras Özbiliz, Veli Kavlak, Ömer Şişmanoğlu, Ersan Gülüm ve Demba Ba ile de yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Geçen sezon sadece 5 maçta forma giyen Aras'ın kiralanması planlanıyor.

Omzundaki sakatlığını bir türlü atlatamayan Veli için ise gelen teklifler değerlendirilecek. Sözleşmeleri tamamlanan Ömer, Ersan ve Demba Ba ile yeni mukavele yapılmayacak.

GERİ DÖNENLER KİRALANACAK

Geçen sezon kiralık olarak farklı takımlarda oynayan Boyko, Milosevic, Franco ve Mustafa Pektemek de yeni sezon kadrosunda düşünülmüyor.

Bu 4 futbolcuyu bonservisleriyle elden çıkarmayı düşünen yönetim, gelecek teklifleri bekliyor. Aksi durumda Boyko, Milosevic, Franco ve Mustafa Pektemek'in yeniden kiralanmaları gündeme gelecek.