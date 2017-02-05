Beşiktaş'ta Tosic kızardı

Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi ağırladığı dev derbi son derece gergin başladı.

TOSİC ATILDI

Van Persie ile Oğuzhan arasında yaşanan tartışma ile gerilen ortalık Tosic'in Van Persie'ye müdahalesi ile iyice karıştı. Van Persie'nin bu pozisyondan sonra kendini yere atmasıyla hakem Ali Palabıyık Tosic'i direk kırmızı kartla oyundan attı. Beşiktaşlı oyuncuların zor sakinleştirdiği Tosic, soyunma odasına gitti. Beşiktaş derbide 10 kişi kaldı.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Tosic kızardı - İZLE