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Töre'nin yerine Yusuf veya Volkan alınacak

Beşiktaş, 4 ay sahalardan uzak kalacak olan Gökhan Töre'nin yerine Yusuf Erdoğan ya da Volkan Şen'den birini transfer etmeyi planlıyor.

Töre'nin yerine Yusuf veya Volkan alınacak
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Beşiktaş, Gökhan Töre'nin West Ham United'da sol ayağından yaşadığı kıkırdak sakatlığının aynısını bu kez sağ ayağında yaşaması ve ameliyat sonrasında 4 ay sahalardan uzak kalacak olması sebebiyle, alternatifler için girişimlere başladı.

YA YUSUF YA VOLKAN

Siyah-beyazlı yönetim gündeminde iki isim var. Biri Trabzonspor forması giyen Yusuf Erdoğan, diğeri ise Fenerbahçe ile yollarını ayıran Volkan Şen.

İki isimden birisini kadrosuna katmayı planlayan yönetim, Şenol Güneş'in vereceği son kararı bekliyor.

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