Beşiktaş'tan 5 futbolcuyu izlemeye gelecekler

Ligde şampiyonluk yarışında zirvede yer alan, Avrupa'da da yoluna emin alımlarla ilerleyen tek Beşiktaş, bu performansıyla büyük yankı uyandırırken, siyah beyazlı takımın futbolcularının yıldızları da parlamaya devam ediyor.

Beşiktaş, perşembe akşamı Olympiakos karşısında hem önemli bir maça çıkıyor hem de pek çok scout ekibi tribündeki yerini almaya hazırlanıyor.

OĞUZHAN'I ÇOK İSTİYORLAR

Onun forma giymediği maçlarda Beşiktaş organizasyonsuz kalıyor. Kartal'ın beyni konumundaki Oğuzhan Özyakup, Olympiakos maçında Sevilla, Valencia ve Arsenal'in scoutları izleyecek.

TOLGAY'I SUNDERLAND İSTİYOR

İlk sezonunda sakatlıklar nedeniyle isteneni veremese de yeteneği herkes tarafından kabul edilen bir isim. Bu sezon takıma adapte oldu ve performansını giderek arttırıyor. Tolgay Arslan, Yunanistan deplasmanında Premier Lig ekibi Sunderland'in scoutları izleyecek.

TALİSCA LİVERPOOL'UN GÖZ HAPSİNDE

Anderson Talisca, Beşiktaş'ın yükselen yıldızı uzaktan attığı kritik gollerle siyah beyazlılara büyük katkı yapıyor. Bonservisi Benfica'da olsa da Beşiktaş'ta kalmayı istiyor. Kartal'ın Portekizli yıldızın Liverpool göz hapsine alacak.

TARAFTARDAN SADECE ABOUBAKAR'A İZİN VAR

Aboubakar, Kartal'ın bir başka kiralık futbolcusu ama satın alma opsiyonu Beşiktaş'ta.

Kamerunlu futbolcuyu ise UEFA Avrupa Ligi maçında Napoli'nin gözlemcileri takip edecek.

23 haftası geride kalan ligde henüz sadece 4 gol kaydeden Aboubakar'ın gelecek sezon takımda kalmasını istemiyor.

CENK'İ DE İZLEYECEKLER

Bir diğer izlenilecek futbolcu ise siyah-beyazlı takımın bu sezon en büyük patlamayı yapan ismi Cenk Tosun.

Mario Gomez'in gidişinin ardından yerini doldurabilecek mi denirken, 33 maçta 19 golle müthiş bir performans sergiledi. Golcü futbolcuyu Olympiakos ile oynayacağı maçta Lazio, West Ham ve Norwich'in gözlemcileri tribünden takip edecek.