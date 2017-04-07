Beşiktaş'tan açıklama: Fransa Türk halkına hakaret etti

Beşiktaşlı Yönetici Ahmet Ürkmezgil, Radyospor’dan Özgür Sancar’a önemli açıklamalarda bulundu.

BU HAKARET TÜRK HALKINA YAPILDI

''Metz – Lyon maçında bize neden yer vermediklerini bilemiyoruz, ülkemizi çağdaşlık ve laiklikle ilgili eleştiren bir ülkenin, bize yer vermemesi nasıl izah edilir, anlamak mümkün değil.

Bu olayda Lyon’un bir kabahatinin olduğunu düşünmüyorum, bu olayla ilgili bir tahminim var bu konunun sportif olduğunu düşünmüyorum. Maç seyircisiz bir mücadele de olsa bizim yöneticilerimiz karşılaşmayı protokol tribününde izleyebilmeliydi.

Ben bu olayı Türk halkına yapılmış bir hareket olarak görüyorum. Kendi sahasında atak bir futbol oynayan güçlü bir takım, maddi durumları da belli bu sebeple favori olarak gösteriliyorlar.

Ben bir Beşiktaşlı olarak takımımın oynadığı oyundan çok ümitliyim, bu sebeple takımıma içerde dışarda çok güveniyorum. “