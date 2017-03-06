Beşiktaş'tan Brezilya çıkarması

Beşiktaş gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız verdi. Yönetim kurulu üyesi Metin Albayrak ve izleme komitesi üyeleri, Brezilya’ya giderek belirlenen oyunucular için temaslarda bulunacak.

İZLEME KOMİTESİ BREZİLYA YOLCUSU

Siyah-beyazlı kulübün altyapı ve izleme komitesiden sorumlu yönetim kurulu üyesi Metin Albayrak, transfer görüşmelerinde bulunmak için Brezilya’ya gidiyor. İzleme komitesinden Gökhan Keskin ve Fikret Demirer de, Albayrak ile birlikte Brezilya’ya giderek görüşmeler yapacak.

Brezilya’da gelecek sezon için belirlenen oyuncuların son durumunu yakından takip edecek olan yetkililer, gelecek vaad eden genç oyuncular hakkında da raporlar hazırlayacak. 1 ay süremesi planlanan Brezilya temaslarının ilk 15 gününe katılacak olan Metin Albayrak, İstanbul’a döndükten sonra hazırlanan raporları başkan Fikret Orman ile paylaşacak.

PRENSİP ANLAŞMASI YAPILACAK

Transfer sezonun açılmasına 3 ay kala somut adımlar atmaya başlayan siyah-beyazlılar, belirlediği futbolcularla haziran ayından önce prensip anlaşması yapmayı planlıyor. Böylece oyuncu maliyetlerini düşürmeyi amaçlayan yönetim, tranfsferleri de sezon öncesi kampları başlamadan gerçekleştirerek teknik heyetin işini kolaylaştırmaya çalışacak.