Beşiktaş'tan Choupo Moting atağı

Brezilya'ya çıkarma yapan ve burada birçok oyuncuyu izleme imkanı bulan Beşiktaş, Avrupa'da da arayışlarını sürdürüyor.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Özellikle Bundesliga'yı mercek altına alan yetkililerin, bir oyuncu ile ilgili önemli adımlar attığı ortaya çıktı.

Futbol komitesinin, Schalke ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan kanat oyuncusu Choupo Moting'in aynı zamanda menajerliğini de yapan babasını İstanbul'da oynanan Lyon maçına getirttiği öğrenildi.

İSTANBUL'A GELEN MENAJERİYLE ANLAŞILDI

Sağ ve sol kanadın yanı sıra santrfor da oynayabilen Kamerunlu oyuncunun babasının tesisleri de gezip çok beğendiği ve transfere olumlu yaklaştığı belirtildi.

UEFA ile devam eden 'Finansal fair-play' anlaşması doğrultusunda yine kiralık veya bonservisi elinde olan oyunculara yönelecek olan yönetimin, 28 yaşındaki oyuncuya sıcak baktığı bu konuda Fenerbahçe derbisinden sonra bazı gelişmelerin yaşanabileceği ifade edildi.