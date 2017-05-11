Beşiktaş'tan Çin açılımı

Süper Lig'de üst üste ikinci şampiyonluğu elde edip armasının üzerine 3. yıldızı takmanın hesaplarını yapan Beşiktaş, dünya devi olma hedefi yolunda Asya projesini hayata geçiriyor.

ÇİN'DE KAMP

Yönetimin uzun süredir organizasyonu üzerine çalıştıdığı proje kapsamında ilk adımlar bu yaz atılacak. Siyah-beyazlılar sezon öncesi hazırlık kampının bir bölümünü Çin'de yapacak.

Tıpkı Real Madrid, Barcelona, M.United, Chelsea, B.Münih, Juventus, PSG gibi dev kulüplerin yaptığı şekilde Asya pazarına girecek olan Kartal, Guangzhou kentinde Wolfsburg, Schalke ve bir Çin kulübünün yer alacağı hazırlık turnuvasına katılacak.

İNTERNETTEN SATIŞ

Yönetim kurulunun hedefi, burada önce taraftar kazanıp ardından ürün satışıyla ciddi gelirler elde etmek. Özellikle internet üzerinden satış yapacak olan siyah-beyazlılar, bundan böyle hem yaz hem de devre arası kampları için başta Çin olmak üzere Asya kıtası ülkelerine gidecek.

Başlatılan bu proje kapsamında Azerbaycan'a da gidilecek. Beşiktaş, İran Ligi'nde mücadele eden ve dünyanın en çok taraftarı olan Türk takımı unvanına sahip Traktör Sazi ile de devre arası kampları ve milli maç aralarında karşılaşmalar yapmayı planlıyor.

ENDONEZYA VE ABD'YE DE GİDİLECEK

Siyah-beyazlıların daha uzun vadedeki planları arasında ise Amerika Birleşik Devletleri'nin yanı sıra dünyanın en kalabalık Müslüman nüfusuna sahip ülkesi Endonezya'ya açılmak da yer alıyor.

Yaklaşık 1.4 milyar nüfusu bulunan Çin'de 200 milyona yakın futbol izleyicisi bulunuyor. 500 milyon Euro 16 takımın mücadele ettiği Çin Süper Ligi'nin değeri 500 milyon Euro'yu aştı.