Beşiktaş'tan divan kurulu üyelerine çağrı

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklama şöyle;

"Bilindiği üzere 28.05.2016 tarihinde yapılan Divan Başkanlık Kurulu seçimi, İstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 29.9.2016 tarih ve 2017/236 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.

Seçimlerin iptal edilmesinin ardından Divan Başkanlık Kurulu Başkanı; Disiplin Kurulu'nun 2.12.2016 Tarih ve 2016/17-10 Karar sayılı kararı ile kınama cezası almıştır.Kulübümüz dernek tüzüğü gereği, Divan Başkanlık Kurulu Başkanı almış olduğu disiplin cezasından dolayı Başkanlık görevini yürütemeyeceği tartışmasızdır.

Bu sebeplerle Yönetim Kurulu'nca 29.01.2017 tarihinde yapılması kararı alınan olağanüstü toplantı hakkında İstanbul 2.Asliye Mahkemesi'nin 2017/16 Esas sayılı dosyasında tedbir kararı verilmiş ve bu sebeple Olağan Üstü Toplantı gerçekleştirilememiş olup, bu sefer 22.02.2017 tarihinde Sayın Mahkeme vermiş olduğu tedbir kararını Kulübümüz İtirazını kabul ederek kaldırmıştır.

Dernek tüzüğümüze göre Yönetim Kurulu'nun Divan Kurulu'nu Olanağüstü Toplantıya Çağrı yetkisi mevcut olup, bu yetkiye istinadan çok kısa bir süre içerisinde Seçim Gündemli Olağan Üstü Divan Kurulu Toplantı çağrısı yapılacak ve bu çağrı tüm değerli divan kurulu üyelerimize duyurulacaktır.

Bu sebeplerle, Yönetim Kurulumuzca da iştirak edilmeyecek olan, 25.02.2017 tarihli YETKİSİZ Divan Kurulu Toplantı çağrısına itibar edilmemesini önemle duyururuz."