Beşiktaş'tan Galatasaray'ın göndermesine cevap

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Lyon'a penaltı atışları sonucunda elenmesinin ardından Galatasaray, siyah-beyazlı ekibe sosyal medyadan gönderme yapmıştı. Beşiktaş da Galatasaray'ın göndermesine cevap verdi.

UEFA KUPASI'NA KARŞI PUAN TABLOSU

Beşiktaş'ın Lyon'a penaltı atışları sonunda yenilerek Avrupa'ya çeyrek finalde veda etmesinin ardından sarı-kırmızılı ekip, Türkiye'de UEFA Kupası'nı kazanan tek takım olduklarını hatırlatmak için bir gönderme yaptı.

Galatasaray, resmi sosyal medya hesabından; "Tarih bir kere yazıldı" diyerek UEFA Kupası'nı paylaştı ve Beşiktaş'a gönderme yaptı.

Beşiktaş da bu paylaşıma cevap olarak Süper Lig'in puan tablosunu paylaştı ve "Başımız dik, gururla yolumuza devam ediyoruz Şerefli Beşiktaş Ailesi" notunu yazdı.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a UEFA göndermesi