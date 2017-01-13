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Beşiktaş'tan Jorge Jesus yalanlaması

Beşiktaş Kulübü, teknik direktörlük koltuğuna Şenol Güneş'in yerine Jorge Jesus'un getirileceği yönündeki haberleri yalanladı.

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Beşiktaş'tan Jorge Jesus yalanlaması

Siyah-beyazlı kulüp, resmi internet sitesinden bir açıklama yaparak, Jorge Jesus'la ilgilenmediklerini duyurdu.

İşte yapılan açıklama:

ŞAMPİYONLUĞA ODAKLANDIK

Bugün bazı gazetelerde yer alan, Beşiktaş'ın yeni teknik direktör olarak Jorge Jesus ile görüştüğü haberleri gerçeği yansıtmamaktadır.

Teknik Direktörümüz Şenol Güneş, futbolcularımız ve tüm camiamızla kenetlenip, şampiyonluk yolunda adım adım ilerlediğimiz günlerde bu tarz haberlerin çıkması maksatlı ve manidardır.

Camiamızın bu haberlere itibar etmemesini önemle rica ederiz.

Saygılarımızla

Beşiktaş JK

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