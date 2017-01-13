Beşiktaş'tan Jorge Jesus yalanlaması

Siyah-beyazlı kulüp, resmi internet sitesinden bir açıklama yaparak, Jorge Jesus'la ilgilenmediklerini duyurdu.
İşte yapılan açıklama:
ŞAMPİYONLUĞA ODAKLANDIK
Bugün bazı gazetelerde yer alan, Beşiktaş'ın yeni teknik direktör olarak Jorge Jesus ile görüştüğü haberleri gerçeği yansıtmamaktadır.
Teknik Direktörümüz Şenol Güneş, futbolcularımız ve tüm camiamızla kenetlenip, şampiyonluk yolunda adım adım ilerlediğimiz günlerde bu tarz haberlerin çıkması maksatlı ve manidardır.
Camiamızın bu haberlere itibar etmemesini önemle rica ederiz.
Saygılarımızla
Beşiktaş JK