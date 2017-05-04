Beşiktaş'tan Marcelo'ya 3 yıllık teklif

Sezon sonunda üst üste ikinci kez mutlu sona ulaşarak üçüncü yıldızı takmanın hesabını yapan Beşiktaş, diğer yandan iç ve dış transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

SIRA MARCELO'DA

Quaresma ve Tosic'le yeni sözleşme imzalayan, Oğuzhan Özyakup'un mukavelesini 5 yıl uzatmak için görüşmelere başlayan siyah-beyazlılar, şimdi de defansın bel kemiği olan Marcelo ile anlaşmak için harekete geçti.

Yönetimin, sözleşmesi 2017-18 sezonunun sonunda biten Brezilyalı stoperle 2020 yılına kadar devam etmeyi planladığı belirtildi. Beşiktaşlı idarecilerin önce Marcelo'nun nabzını yokladıkları ve "Beşiktaş'ta çok mutluyum, kalmayı ben de istiyorum." cevabını aldıktan sonra tecrübeli stoperin menajerini pazarlıklar için İstanbul'a davet ettikleri öğrenildi.

ZAM YAPILACAK

Beşiktaşlı yöneticilerin, yıllık 1.4 milyon Euro ve maç başı 4 bin Euro alan 29 yaşındaki futbolcunun ücretini 1 milyon 750 bin Euro civarına çekerek, bu işi bitirmeyi hedefledikleri gelen bilgiler arasında...