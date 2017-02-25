Beşiktaş'tan Mario Gomez açıklaması

Beşiktaş sezon başında Wolfsburg'a giden Mario Gomez'in takıma geri döneceği yönünde çıkan haberleri yalanladı.

TAMAMEN ASILSIZDIR

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, futbolcu Mario Gomez'in kulübümüze geri döneceği, kendisi ile anlaşma sağlandığı şeklinde yansıtılan iddialar gerçeklerden uzaktır, asılsızdır.

Spor Toto Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde hedefimize odaklandığımız şu günlerde, taraftarlarımızın ve kamuoyunun bu iddialara itibar etmemesini önemle rica ederiz."