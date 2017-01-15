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Beşiktaş'tan Mitrovic haberlerine yalanlama

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada Matej Mitrovic'in kiralanacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

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Beşiktaş'tan Mitrovic haberlerine yalanlama

Beşiktaş'ın önceki hafta Hırvatistan'ın HNK Rijeka takımından transfer ettiği ve anlaşma kriterlerini KAP'a bildirdiği yeni oyuncusu Matej Mitrovic'in kiralanacağı yönünde çıkan haberler hakkında siyah-beyazlı camiadan bir açıklama geldi.

KİRALANMA FİKRİ BİLE GÜNDEMİMİZDE OLMADI

Beşiktaş Kulübü'nün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, ''Bugün bazı gazetelerde, yeni transferimiz Matej Mitrovic'in kiralanma ihtimali haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Uzun vadeli planlamamız çerçevesinde ailemize kazandırdığımız oyuncumuz Mitrovic'in kiralanma fikri bile hiçbir zaman gündemimizde olmamıştır. Taraftarlarımız ve camiamızın bu haberlere itibar etmemelerini önemle rica ederiz. Saygılarımızla.'' ifadelerine yer verildi.

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