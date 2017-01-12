Beşiktaş'tan Olcay Şahan'a teşekkür

2012-2013 sezonunda Beşiktaş'a transfer olan Olcay Şahan, siyah-beyazlı kulübe veda etti.

Beşiktaş Kulübü, Trabzonspor ile anlaşan yıldız futbolcu için resmi internet sitesinden bir teşekkür mesajı yayınladı.

FEDAKARLIĞINI UNUTMAYACAĞIZ

Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinde yer alan mesajda, ''Beşiktaşımıza hizmet eden, sahada gösterdiği özveriyle herkesin takdirini toplayan, karakteriyle camiamızın sevgisini kazanan Olcay Şahan ile yollarımız ayrıldı. 5 sezondur formamızı terleten, fedakarlığını her koşulda sergileyen, 180 maçta sahada kulübümüzün başarısı için özveriyle mücadele eden, 35 gole imzasını atan Olcay Şahan'a bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, hizmetlerinin daima hatırlanacağını belirtiriz.'' ifadelerine yer verildi.