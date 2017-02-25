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Beşiktaş'tan taraftarlarına derbi uyarısı

Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlı taraftarların Türk Telekom Arena'ya bireysel olarak gitmemeleri yönünde uyarılarda bulundu.

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Beşiktaş'tan taraftarlarına derbi uyarısı

Beşiktaş Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 27 Şubat Pazartesi günü deplasmanda yapacakları Galatasaray derbisiyle ilgili taraftarlarına uyarılarda bulundu.

BİREYSEL GİTMEDİN

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Beşiktaş taraftarının bireysel olarak Türk Telekom Arena'ya gitmemeleri istendi.

Misafir takım taraftarlarının maç günü Vodafone Arena'da toplanacağının belirtildiği açıklamada, "Deplasmanda oynayacağımız derbi maçta Beşiktaşımıza destek verecek taraftarlarımızın maç günü saat 14.30'da Vodafone Arena'da bir araya gelmeleri gerekmektedir. Türk Telekom Arena'ya hareket saati 15.30'dur. Derbiye taraftarlarımızın bireysel olarak gitmemelerini önemle hatırlatırız." ifadeleri kullanıldı.

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