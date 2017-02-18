Beşiktaş'tan terör saldırısına lanet

İşte o açıklama:

"Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde hakim ve savcıların lojmanlarının yakınında gerçekleştirilen bombalı terör saldırısında, minik bir yavrumuzun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Hain ve alçak terör saldırısını düzenleyen ve planlayanların, minik bir yavrumuzu hayattan koparacak kadar insanlık dışı halleri ve zavallılıkları bir kez daha gözler önüne serilmiştir.

Minik yavrumuza Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar dileriz."