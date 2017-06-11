Beşiktaş'tan Trabzonspor'a Yusuf Yazıcı teklifi

Beşiktaş, oynadığı futbolla A Milli Takım'a kadar yükselen Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.

5 İSİM TAKASTA KULLANILACAK

Trabzonspor camiası ile iyi ilişkileri bulunan İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, Yusuf Yazıcı transferinde bizzat rol alacağı öğrenildi. Karadeniz ekibine para artı oyuncu vermeyi planlayan siyah-beyazlılar; Gökhan İnler, Gökhan Töre, Mustafa Pektemek, Veli Kavlak ve Aras Özbiliz gibi isimleri takasta kullanmak istiyor.

Milliyet'in haberine göre; Tamamen takas yoluyla veya bir miktar para ve 1 ya da 2 oyuncu vererek bu transferi bitirmeyi hedefleyen siyah-beyazlılar, Trabzonspor Yönetimi'nin izni olmadan Yusuf Yazıcı ile görüşmeyecek.

Beşiktaş, olumlu yanıt gelmesi halinde Yusuf Yazıcı ile masaya oturacak. Bu transferin önce bonservis kısmını çözmek isteyen siyah-beyazlı yönetim adına görüşmeleri yürütecek olan Ahmet Nur Çebi'nin kısa bir süre önce Trabzon'a gitti.

Şenol Güneş'in ise bu transferin içerisinde gözükmek istemediği öğrenilirken, Trabzonspor camiasının bir üyesi olduğu için konuyu tamamen yönetime bıraktığı aktarıldı.

31 MAÇTA 8 GOL 13 ASİST

Trabzonspor'la 2022'ye kadar sözleşme yenileyen genç yıldızın son 2 yıldaki toplam istatistiği 31 maç, 8 gol ve 13 asist olarak gerçekleşti.