Beşiktaş'tan Yunan basınına büyük kapak

26,389 kez izlendi

Sergen Yalçın'dan Beşiktaş için hazırım mesajı

63,385 kez izlendi

123,673 kez izlendi

1,405 kez izlendi

Atiker Konyaspor Fenerbahçe maçı için hazırlandı

67,373 kez izlendi

Şota'nın taklidini yapan Özer'e tepkisi: Şerefsiz ya

1,370 kez izlendi

Beşiktaşlılar'dan 'Bizim için savaş' koreografisi

9,657 kez izlendi

1,348 kez izlendi

2,158 kez izlendi

Vodafone Arena İzmir Marşı ile inledi

1,452 kez izlendi

Galatasaray'a yönelik küfürlü tezahüratta bulunduğu için hakkında soruşturma başlatılan Volkan Demirel, pişman olduğunu söyledi.

Volkan Demirel: Küfür olduğunu bilmiyordum çok pişmanım

Hollanda basını, Ajax ve Beşiktaş'ın bir üst tura çıkması halinde, UEFA'nın iki takımı eşleştirmeyebileceğini yazdı.

Şota'nın taklidini yapan eski futbolcusu Özer Hurmacı'ya "Şerefsiz ya" demesi izleyenleri güldürdü.

Şota'nın taklidini yapan Özer'e tepkisi: Şerefsiz ya

Hafta sonu Trabzonspor'la karşılaşacak olan Galatasaray'da sakatlıkları bulunan 5 futbolcunun durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Futbol dünyasında boy göstermiş futbolcu, teknik adam ve yöneticilerin birbirinden komik anılarını sizler için derledik..

Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş Olympiakos'u 1-1'in rövanşında 4-1 ile geçerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Beşiktaş'ın Olympiakos'u 4-1 mağlup ettiği karşılaşma sonrasında Şenol Güneş tribünlere üçlü çektirdi.

1 Dolandırıcıların son kurbanı Hasan Ali Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım'ın bir dolandırıcılık çetesi tarafından 10 milyon lirası çalındı.

2 Mesut Özil: Türk olmaktan gurur duyuyorum Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, Türk kökeninden dolayı gurur duyduğunu bildirdi.

3 UEFA ülkeler sıralamasında Türkiye'nin son durumu Türkiye, ülkeler sıralamasında 10'uncu sıradaki yerini kaybetmemesi durumunda Süper Lig şampiyonu Devler Ligi'ne direkt olarak katılabilecek

4 Türkiye Hollanda'da 12 madalya kazandı Türkiye Tekvando Milli Takımı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya yapılan saygısızlığa en iyi cevabı sahada verdi.

5 Samet Aybaba: Demirören bana FETÖ'cü iftirası attı Samet Aybaba, Alanyaspor ile görüşürken Yıldırım Demirören'in kendisine FETÖ'cü iftirası atarak anlaşmayı bozduğunu söyledi.

6 Fatih Terim'den Roma açıklaması BJK TV canlı yayınına telefonla bağlanan Fatih Terim, Roma ile ilgili söylediği sözlerin yanlış anlaşıldığını belirtti.

7 Beşiktaş Yunanistan'da istediğini aldı Temsilcimiz Beşiktaş Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla 1-1 berabere kalarak avantajı yakaladı.

8 Volkan Demirel'in maaşı düşürülüyor Fenerbahçe yönetimi, yılda 2.5 milyon Euro kazanan Volkan'dan takımda kalabilmesi için maaşını 1.5 milyon Euro'ya düşürmesini istedi.

9 Galatasaray'da Sabri dönemi sona eriyor G.Saray Teknik Direktörü Tudor, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Sabri Sarıoğlu ile yolların ayrılmasını istedi.