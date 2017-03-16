Beşiktaş'tan Yunan basınına büyük kapak

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Yunanistan'da Beşiktaş ile Olympiakos 1-1 berabere kalmıştı. Yunan basını da İstanbul'da oynanacak olan rövanş maçı öncesinde iddialı manşetler atmıştı ancak Beşiktaş gerekli cevabı sahada verdi.
Yunan basını: İstanbul'u fethetmeye geliyoruz - İZLE
İSTANBUL'U FETHEDECEĞİZ DEMİŞLERDİ
Yunan basını Olympiakos'un Osmanlıspor'u elediği son 32 turu sonrasında attığı manşetleri Beşiktaş ile oynayacakları rövanş maçı öncesinde de atmıştı.
Yunanların maç öncesi 'Beşiktaş'ı eleyerek İstanbul'u fethedeceğiz' tarzı haberlerine siyah-beyazlı ekibimiz 4-1'lik farklı skorla en güzel cevabı vermiş oldu.