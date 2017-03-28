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Beşiktaş'tan Yunanistan çıkarması

Beşiktaş yönetimi, yeni sezonda Atiba ve Oğuzhan'ın ayrılma ihtimaline karşılık iki Yunan futbolcu Fortounis ve Tachtsidis'i transfer edecek

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Süper Lig'de emin adımlarla şampiyonluğa koşan, UEFA Avrupa Ligi'nde de gözünü kupaya giden siyah-beyazlılar, yeni sezon transfer çalışmalarını dört koldan sürdürüyor.

OĞUZHAN VE ATİBA'NIN ALTERNATİFLERİ HAZIR

Avrupa'nın bir çok kulübünün peşinde olduğu Oğuzhan Özyakup'un takımdan ayrılma ihtimaline karşılık önlemini erkenden almak isteyen siyah-beyazlılarda ilk hedef Konstantinos Fortounis.

Olympiakos'ta forma giyen 24 yaşında ve 1.83 boyundaki genç oyuncu, bu kez Gökhan Keskin tarafından Belçika-Yunanistan maçında izlendi. Keskin, aynı maçta 9 kişi kalmasına rağmen Belçika'ya direnen Yunanistan'ın ön liberosu Panagiotis Tachtsidis'i de çok beğendi.

Atiba futbolu bıraktığında zorluk yaşamamak için ön çalışma yapan siyah-beyazlıların, bonservisi Cagliari'de olan ve Torino'da kiralık olarak oynayan 26 yaşında ve 1.92 boyundaki Yunan oyuncuyu listeye aldığı bildirildi. Yönetimin, iki oyuncu için sezon sonunu bekleyeceği ifade edildi.

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