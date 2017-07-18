Beşiktaş'tan Yusuf Erdoğan ve Lens atağı

Gökhan Töre'nin sakatlanmasının ardından kanat arayışı içerisine giren siyah-beyazlılarda ilk aday Yusuf Erdoğan oldu. Beşiktaş, oyuncuyla anlaşmaya varamazsa Lens'e yönelecek.

2 İSİMDEN BİRİYLE ANLAŞMAYA VARILACAK

Milliyet gazetesinin haberine göre, siyah-beyazlılar geçen sezon kiralık olarak Fenerbahçe forması giyen ve daha sonra Sunderland’e geri dönen Hollandalı futbolcu için bir kez daha harekete geçmeye hazırlanıyor.

Yusuf Erdoğan için de Trabzonspor’la görüşmelere devam eden Kartal bu iki oyuncudan birini bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmaya çalışıyor.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Marcelo’nun satışından 7 milyon euro kazanan Beşiktaş’ın, Yusuf Erdoğan’ı takas yoluyla renklerine bağlamak istediği ve üste bir miktar bonservis bedeli ödemeyi planladığı öğrenildi. Milosevic, Franco, Veli, Aras ve Mustafa gibi isimlerden birini ya da ikisini Trabzonspor’a vermeyi düşünen siyah-beyazlılar, Karadeniz ekibiyle pazarlıkları sürdürüyor.

LENS İÇİN BONSERVİS ÖDEMEK İSTEMİYORLAR

Kanat transferinde önceliği Yusuf Erdoğan’a veren Beşiktaş, Trabzonspor’la anlaşma sağlanamazsa Lens için şartları zorlayacak. İlk planda Sunderland’in satmak istediği yetenekli oyuncunun kulübüyle bağlarını koparmasını bekleyen siyah-beyazlılar, Lens’i bedelsiz almayı hedefliyor.

Bu ihtimal gerçekleşmezse Beşiktaş, Hollandalı futbolcu için İngiliz kulübüyle bonservis pazarlığına oturacak. Kulüplerin anlaşması halinde Lens, Beşiktaş’ın yolunu tutacak.