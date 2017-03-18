Best Balıkesir Trabzon'u yendi

Karşılaşmaya daha organize başlayan Best Balıkesir, Ofoegbu ve James'in sayılarıyla üstünlük sağladı. Konuk ekip, ilk periyodu 28-21 önde geçti.
İLK YARIYA ÖNDE GİRDİLER
Trabzonspor Medical Park, ikinci çeyrekte Kadji ve Moody'nin basketleriyle farkı kapatmaya çalışsa da konuk ekip buna izin vermedi. Best Balıkesir, soyunma odasına 44-41 önde gitti.
BAL-KES KAZANDI
Üçüncü periyotta Wright ve Moody'nin sayılarıyla üstünlüğü ele geçiren Trabzonspor Medical Park, son çeyreğe 63-59 önde girdi.
Karşılaşmanın son periyodunda skoru tekrar lehine çeviren Best Balıkesir, salondan 84-76 galip ayrıldı.
Maçın en skorer oyuncusu Best Balıkesir'de 19 sayı üreten Delroy James olurken, konuk ekipte 17 sayı üreten Andrew Andrews da galibiyete katkıda bulundu.