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Best Balıkesir Trabzon'u yendi

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Best Balıkesir, deplasmanda Trabzonspor Medical Park'ı 84-76 yendi.

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Best Balıkesir Trabzon'u yendi

Karşılaşmaya daha organize başlayan Best Balıkesir, Ofoegbu ve James'in sayılarıyla üstünlük sağladı. Konuk ekip, ilk periyodu 28-21 önde geçti.

İLK YARIYA ÖNDE GİRDİLER

Trabzonspor Medical Park, ikinci çeyrekte Kadji ve Moody'nin basketleriyle farkı kapatmaya çalışsa da konuk ekip buna izin vermedi. Best Balıkesir, soyunma odasına 44-41 önde gitti.

BAL-KES KAZANDI

Üçüncü periyotta Wright ve Moody'nin sayılarıyla üstünlüğü ele geçiren Trabzonspor Medical Park, son çeyreğe 63-59 önde girdi.

Karşılaşmanın son periyodunda skoru tekrar lehine çeviren Best Balıkesir, salondan 84-76 galip ayrıldı.

Maçın en skorer oyuncusu Best Balıkesir'de 19 sayı üreten Delroy James olurken, konuk ekipte 17 sayı üreten Andrew Andrews da galibiyete katkıda bulundu.

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